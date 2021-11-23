Сбой в работе мобильного банка ВТБ устранен

«Все ограничения в работе «ВТБ-онлайна» устранены, приложение работает в полном объеме. Ещё раз приносим нашим клиентам извинения за неудобства. Мы работаем над повышением производительности IT-систем банка, которые позволят нашим пользователям работать в «ВТБ-онлайне» удобнее и быстрее», — отметили в пресс-службе.

Днем 23 ноября клиенты ВТБ сообщили о невозможности воспользоваться мобильным банком. По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 12:34, а их наибольшее количество оставили жители Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Краснодара.

