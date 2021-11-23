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Сбой в работе мобильного банка ВТБ устранен

Специалисты наладили работу сервиса «ВТБ-онлайн», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

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«Все ограничения в работе «ВТБ-онлайна» устранены, приложение работает в полном объеме. Ещё раз приносим нашим клиентам извинения за неудобства. Мы работаем над повышением производительности IT-систем банка, которые позволят нашим пользователям работать в «ВТБ-онлайне» удобнее и быстрее», — отметили в пресс-службе.

Днем 23 ноября клиенты ВТБ сообщили о невозможности воспользоваться мобильным банком. По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 12:34, а их наибольшее количество оставили жители Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Краснодара.

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Комментарии (5)

angel of death
Отстой, а не банк. Вечно ничего не работает - постоянные лаги и проблемы. 21 год открывали кучу отделений - но в них половина окон не работает, а IT-система ещё с 2000-го года кажись - только убогий дизайн сделали - кнопка для входа в онлайн банк сделала в духе "вырви глаз"...
Игoрь
Мобильный ВТБ - дно...
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