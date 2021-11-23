FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В работе онлайн-сервиса ВТБ произошел сбой

3
Печать

Пользователи «ВТБ Онлайн» сообщают о массовом сбое в работе сервиса 23 ноября. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка, идет работа над устранением неполадок.

По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 12:34. Сбой затронул жителей Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Краснодара.

В банке подтверждают текущие ограничения в работе «ВТБ Онлайн». «Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VKuser3931563
У них уже больше месяца история не работает и личный кабинет глючит.
Экономят на аналитиках, тестировщиках, квалифицированных программистах.
Suricata
он ещё вчера тупил. Про поддержку у них вообще молчу. Ни хрена не знают.
Static
Странно что не Сбер.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний