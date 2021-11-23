В работе онлайн-сервиса ВТБ произошел сбой

Пользователи «ВТБ Онлайн» сообщают о массовом сбое в работе сервиса 23 ноября. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка, идет работа над устранением неполадок.
По данным Downdetector, пик жалоб пришелся на 12:34. Сбой затронул жителей Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Краснодара.
В банке подтверждают текущие ограничения в работе «ВТБ Онлайн». «Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ.