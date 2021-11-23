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В Казани предотвратили «колумбайн». У задержанного подростка дома нашли пневматику

ФСБ заявила о предотвращении нападения на учебное заведение в Казани

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В Казани задержали подростка по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, сообщает 23 ноября Центр общественных связей ФСБ. Дома у задержанного нашли пневматическую винтовку.

«К совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

По информации следствия, подросток искал в интернете, как переделать свое оружие в боевое, а также читал про нападения на школы. Следственный комитет по Татарстану возбудил в отношении задержанного уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Напомним, в мае в казанской гимназии открыл стрельбу ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Уже будучи задержанным, он называл себя «богом» и говорил, что «всех ненавидит». С сентября Галявиев находится в петербургском СИЗО «Кресты», куда его доставили для дополнительных экспертиз. В ноябре уже вторая признала его вменяемость.

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Комментарии (12)

efela
ФСБ продолжает рубить палки на детях?
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--- По данным источников kp ru, 14-летнему школьнику, который стоял на учете в полиции, обратился пользователь мессенджера "Телеграм" некий Ярослав Овсюк, проживающий на территории Украины. Украинец ему предложил 5000 рублей за вооруженное нападение на школу в районе Дербышки и сообщил место закладки тайника.
Школьник пошел с другом в указанное место, где обнаружил футболку с надписью "Hate" и окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры.
Отметим, что даже пневматическое ружье Stoeger способно нанести смертельные ранения. Но Ярослав Овсюк предложил переделать его школьнику в боевое, используя советы, опубликованные в интернете. (с)
AndrewBarsik
Заявления о привлечении к ответственности реальных преступников, в результате действий которых появляются ущерб и пострадавшие, "органы" игнорируют с невозмутимостью египетских сфинксов. Зато "преступников", сдуру вступивших в переписку с провокаторами, вычисляют мгновенно.
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