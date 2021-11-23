В Казани предотвратили «колумбайн». У задержанного подростка дома нашли пневматику

В Казани задержали подростка по подозрению в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение, сообщает 23 ноября Центр общественных связей ФСБ. Дома у задержанного нашли пневматическую винтовку.



«К совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).



По информации следствия, подросток искал в интернете, как переделать свое оружие в боевое, а также читал про нападения на школы. Следственный комитет по Татарстану возбудил в отношении задержанного уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

