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В Госжилинспекции объяснили, что делать, если в квитанции ЖКУ появилась дополнительная «антенна»

В Государственной жилищной инспекции разъяснили, что делать жителям многоквартирных домов, обнаружившим в квитанциях ЖКУ плату за дополнительную услугу — телевещание. Также она может называться в платежке как «антенна».

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Как сообщили в пресс-службе инспекции 23 ноября, управляющие домом организации могут включать в квитанции плату за дополнительные услуги, не являющиеся ни жилищными, ни коммунальными, в том числе за телевещание. Если оборудование системы коллективного приема телевидения (СКПТ) признано общим имуществом, все собственники помещений в доме вне зависимости от использования, обязаны платить за его содержание.

Если такое решение не принято, телевещание оплачивается по договорам, заключенным с операторами связи. Жители имеют право отказаться от услуг и не заключать такой договор или расторгнуть его. Для этого нужно обратиться непосредственно к оператору. Начисление платы должно прекратиться с момента отключения услуги.

Если плату за «антенну» включили в квитанцию в отсутствие письменного договора с оператором, собственник может потребовать ее исключения и не оплачивать услуги, которыми не собирается пользоваться. В Госжилинспекции добавили, что при навязывании услуг житель может пожаловаться в петербургское управление Роспотребнадзора и в дальнейшем потребовать возмещения убытков.

Ранее жительница дома на Васильевском острове обнаружила в квитанции ЖКУ новую услугу «антенна». Оплатив счет, она автоматически заключила договор с «Ростелекомом» на телевещание, хотя у нее даже нет телевизора. После публикации материала петербурженка сообщила «Фонтанке», что в компании пообещали отключить услугу.

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Комментарии (2)

perrkele_sattana
Гениально! Оказывается я ДОЛЖЕН писать заявление, чтобы мне не оказывали услугу, в которой я не нуждаюсь и которой не заказывал!
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