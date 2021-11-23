В Госжилинспекции объяснили, что делать, если в квитанции ЖКУ появилась дополнительная «антенна»

Как сообщили в пресс-службе инспекции 23 ноября, управляющие домом организации могут включать в квитанции плату за дополнительные услуги, не являющиеся ни жилищными, ни коммунальными, в том числе за телевещание. Если оборудование системы коллективного приема телевидения (СКПТ) признано общим имуществом, все собственники помещений в доме вне зависимости от использования, обязаны платить за его содержание.



Если такое решение не принято, телевещание оплачивается по договорам, заключенным с операторами связи. Жители имеют право отказаться от услуг и не заключать такой договор или расторгнуть его. Для этого нужно обратиться непосредственно к оператору. Начисление платы должно прекратиться с момента отключения услуги.

