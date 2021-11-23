В Госжилинспекции объяснили, что делать, если в квитанции ЖКУ появилась дополнительная «антенна»

Как сообщили в пресс-службе инспекции 23 ноября, управляющие домом организации могут включать в квитанции плату за дополнительные услуги, не являющиеся ни жилищными, ни коммунальными, в том числе за телевещание. Если оборудование системы коллективного приема телевидения (СКПТ) признано общим имуществом, все собственники помещений в доме вне зависимости от использования, обязаны платить за его содержание.
Если такое решение не принято, телевещание оплачивается по договорам, заключенным с операторами связи. Жители имеют право отказаться от услуг и не заключать такой договор или расторгнуть его. Для этого нужно обратиться непосредственно к оператору. Начисление платы должно прекратиться с момента отключения услуги.
Если плату за «антенну» включили в квитанцию в отсутствие письменного договора с оператором, собственник может потребовать ее исключения и не оплачивать услуги, которыми не собирается пользоваться. В Госжилинспекции добавили, что при навязывании услуг житель может пожаловаться в петербургское управление Роспотребнадзора и в дальнейшем потребовать возмещения убытков.
Ранее жительница дома на Васильевском острове обнаружила в квитанции ЖКУ новую услугу «антенна». Оплатив счет, она автоматически заключила договор с «Ростелекомом» на телевещание, хотя у нее даже нет телевизора. После публикации материала петербурженка сообщила «Фонтанке», что в компании пообещали отключить услугу.