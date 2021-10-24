Петербурженка пожаловалась на навязанные услуги «Ростелекома». Вместо телевизора, она смотрит в квитанцию

Фото: Роман Яровицын/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Жительница Васильевского острова обнаружила в квитанции ЖКУ новую таинственную строку: «антенна». Девушка удивилась, ведь у нее нет и никогда было телевизора, но не придала этому значения. Оплатив квитанцию, она автоматически заключила договор с «Ростелекомом» на телетрансляцию и 117 дополнительных каналов. Рассказываем, как это произошло и что делать в такой ситуации.

Валентина Соловьева рассказала в районной группе «Вконтакте», что обратилась в обслуживающую ее дом управляющую компанию «Мир». Там ей ответили, что «плата за антенну была начислена на основании письма ПАО «Ростелеком»». Услуга называется «Телетрансляция», оказывается абонентам на основании публичного договора об оказании услуг связи для целей кабельного вещания. Договор заключается автоматически после внесения первого платежа.



В «Ростелекоме» петербурженке объяснили внезапность появления строки в квитанции сверкой расчетного договора с УК «Мир», заключенного только 1 сентября 2021 года. На этом основании услуга была присоединена к ЖКУ. Оплатив ее не глядя, жительница за 210 рублей в месяц будет смотреть дополнительных 117 каналов, не имея при этом телевизора.

Обнадеживает лишь то, что этот процесс обратим и затрагивает только абонентов «Ростелекома». Валентина, например, получает от него интернет. Она сообщила, что в четверг подала заявку на отключение услуги через сайт оператора, но ответа пока не получила.

Как пояснил «Фонтанке» руководитель отдела по работе с собственниками жилья УК «Мир» Дмитрий Мешков, для этого жильцу нужно подать в «Ростелеком» заявление, что он не является пользователем услуги и хочет от нее отказаться. Сделать это можно через личный кабинет, в офисе или в группе «Вконтакте». Телеком-оператор проверит данные и направит письмо в УК, чтобы та исключила строчку из квитанции.

По словам Мешкова, УК «Мир» заключила с «Ростелекомом» договор «на выставление счета» и выступает в данном случае как «расчетный центр». ««Ростелеком» предоставил нам список домов с адресами, в которых он оказывает услуги телекоммуникации, и попросил нас, грубо говоря, выставить счета за предоставление их услуг, что мы и сделали. Если жители не являются клиентами «Ростелекома», например, он ошибочно предоставил нам информацию, им также необходимо обратиться в «Ростелеком». Они проведут сверку, напишут письмо в управляющую компанию и попросят сделать перерасчет», — объяснил принцип работы сотрудник УК.



По условиям таких договоров, управляющие компании получают процент от платежей, которые с помощью квитанций переводятся телеком-оператору. На вопрос, не должны ли где-то, например, в самой квитанции, быть прописаны сразу условия новой и не всем нужной услуги, в УК предлагают заглянуть в Гражданский кодекс.

В «Ростелекоме» прокомментировали ситуацию так: до 2018 года компания предоставляла жильцам нескольких домов на Васильевском острове услугу «Телетрансляция», которая ими потреблялась и оплачивалась. Из-за «технических и организационных проблем», возникших в 2018 году, возможность предоставлять качественный телевизионный сигнал в эти дома пропала и компания перестала брать оплату с жильцов за кабельное телевидение.

«При этом оборудование «Ростелекома», транслирующее телевизионные сигналы, не выключалось, и в ряде случаев жильцы в этот период имели возможность смотреть отдельные телевизионные каналы без оплаты, — отметили в пресс-службе компании. — По результатам проведенных работ технические проблемы в этих домах устранены, пакет телевизионных каналов расширен. Поэтому с 01.09.2021 в квитанцию для оплаты коммунальных услуг добавлена стоимость за услугу «Телетрансляция» в сумме 210 рублей».



Сверка счетов проводилась только с УК «Мир», поэтому затронула только жителей домов, находящихся в ее обслуживании. В них «Ростелеком» насчитал 4198 действующих клиентов. У них в квитанциях и появилась новая строка. Всего эту услугу, по данным оператора, получают 950 000 петербуржцев.

Вот только Валентина Соловьева утверждает, что живет в доме с начала 2017 года, у нее нет и никогда не было телевизора. То есть она не может получать эту услугу сейчас и не могла раньше.

«Я считаю, что это навязанная услуга, — сообщил «Фонтанке» Владислав Воронков, советник губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ, генеральный директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие». — Вопрос навязывания услуги попадает под закон о защите прав потребителей, под Уголовный, Гражданский кодексы. Поэтому, раз она не заказывала эту услугу, управляющая организация путем внесения в квитанцию этой строчки ввела в заблуждение жителей дома. Значит, может быть выявлен состав преступления. Это неправильно, это оспаривается. Вплоть до уголовного наказания могут понести лица, которые это допустили».



Для того, чтобы определить, есть ли здесь нарушение, гражданке следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию, приложив ответы из управляющей организации. Туда в первую очередь потому что в квитанции речь идет о жилищных (уборка, ремонт и т.д.) и коммунальных (вода, электричество, газ) услугах, никаких других в ней быть не может. «Квитанции на ЖКУ четко и жестко регламентируются и они выставляются только после того, как услуги были оказаны. Это финансовый документ, в который не могут включаться какие-то позиции, которые не были оказаны в предыдущем месяце», — пояснил эксперт.

Включить в квитанцию какую-то дополнительную услугу, от мытья окон до доставки пиццы, теоретически можно, только если собственники сами приняли такое решение и поручили сделать это управляющей организации. Бывает, что УК включает обслуживание «коллективной» антенны. Она в таком случае является общедомовым имуществом и платить за ее содержание должны все жильцы, вне зависимости от наличия телевизора. Но и здесь, по закону, собственники должны быть проинформированы заранее и одобрить нововведение на общем собрании.



Кроме того, практику «автоматического» заключения договоров путем включения услуг в квитанции ЖКУ петербургский арбитраж признал незаконной в августе 2020 года. Тогда «Ростелеком» оспаривал предписание Роспотребнадзора, выданного на основе заявления гражданки Букиной. Она пожаловалась на появление в «розовой квитанции» «Телевещания» за 220 рублей в месяц. Оператор обжаловал решение суда, но апелляцию ему вернули, а повторную он не подавал.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

