Большинство пользователей кабельного телевидения в Петербурге смогут за него не платить. Арбитраж вынес решение о письменном контракте

Большинство петербургских пользователей услуг кабельного телевидения получили шанс отказаться их оплачивать. Решение по спорному вопросу 17 августа вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Жалобу на ПАО «Ростелеком» подала жительница дома 121 по Обводному каналу Букина. По ее мнению, оператор незаконно навязал ей услугу «Телевещание». Причем потребитель вынуждена платить за нее 220 рублей в месяц, которые по указанию оператора включены в выставляемый ВЦКП ежемесячный единый счет за квартиру и коммунальные услуги (так называемую «розовую квитанцию»). При том, что никаких договоров жильцы не подписывали.



В самом телекоммуникационной компании, являющейся правопреемником ОАО «ТКТ», утверждали, что за квартирой Букиной числится сразу два абонентских отвода. Правда, такие учетные данные последний раз обновлялись еще в 2006 году, а подтвердить факт использования услуги жильцами в 2020-м «не представляется возможным». Из этого ответа в Роспотребнадзоре сделали вывод, что «утверждение ПАО «Ростелеком» о получении потребителем услуг связи носит предположительный и вероятностный характер».

Также чиновники проанализировали публичный договор об оказании услуг связи для целей кабельного вещания, который касается всех абонентов северо-западного макрорегионального филиала оператора. Он предусматривает, что абонентом автоматически признается потребитель, который внес первую плату за такую услугу. Тогда как список пользователей формируется самим ПАО «Ростелеком» и передается в ВЦКП, который «презюмирует добросовестность оператора при заключении с потребителями договоров об оказании услуги телетрансляции».



В надзорном ведомстве сочли такую политику незаконной и выдали оператору предписание устранить выявленные нарушения. Не согласившись с этими требованиями, компания обратилась в арбитражный суд.

Но служители Фемиды поддержали доводы Роспотребнадзора и сочли неправомерной практику «автоматического» заключения договоров с потребителем. Суд констатировал, что такой договор должен составляться в виде документа, подписываемого обеими сторонами. Тогда как используемая оператором практика вынуждает потребителей оплачивать включенную в единый счет услугу, даже если они с ней не согласны. В противном случае часть платежа будет распределена и на услугу «Телетрансляция», по всем услугам останется неоплаченная часть (долг), а жильцам будут выставляться пени.

Кроме того, арбитраж пришел к выводу, что компания имела возможность отключить абонента от сети: «ПАО «Ростелеком» неправомерно возложило на себя полномочия судебных инстанций по установлению факта возможного несанкционированного подключения потребителя к сети электросвязи и в бездоговорном порядке наложило на потребителя бремя оплаты навязываемых потребителю (без его согласия) услуг связи», – отмечается в решении суда.

