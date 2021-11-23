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Организаторы корпоративов рассказали об аппетитах звёзд перед Новым годом

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Средний гонорар популярных артистов на новогодних корпоративах в 2021 году составляет 1,5–2 млн рублей. Об этом 23 ноября пишет РБК со ссылкой на члена Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павла Воронцова.

«Голодный» пандемийный год наложил свой отпечаток на аппетит звезд, гонорар вырос вдвое по сравнению с 2019 годом, когда о коронавирусе мир еще не знал.

По данным НАОМ, ценник зависит от региона. Например, столичный артист стоит дешевле, чем в Петербурге или Нижнем Новгороде. Минимальная разница составляет 25%, однако зачастую стоимость вырастает в два раза. Это объясняется тем, что за вечер в столице артист может дать два корпоратива, а выезжая в другой город, он тратит на одно мероприятие полтора дня.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
если на корпоратив приходится приглашать клоуна, чтобы не помереть со скуки, то зачем нужен такой корпортатив вообще.
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