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Смольный: Пандемия COVID-19 уменьшила среднюю продолжительность жизни петербуржцев

Пандемия коронавируса снизила среднюю продолжительность жизни петербуржцев почти на пять месяцев. Об этом рассказала глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова в ходе заседания правительства Петербурга 23 ноября.

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«В 2019 году показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 74,4 года. Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции, по итогам 2020 показатель составил всего 74 года», — сказала она.

Всего в Петербурге живет более 1,22 млн людей старше 60 лет, это 23 % от общей численности населения.

На заседании правительства 23 ноября был утвержден второй этап «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Он включает меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для пожилых людей, в том числе гериатрической, развитие службы социальных участковых, служб сиделок и других форм социального обслуживания, создание школ ухода для родственников.

Также губернатор Александр Беглов распорядился проработать вопрос материального поощрения для людей старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Они смогут получить по 2 тысячи рублей.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Смольный уменьшил продолжительность петербуржцев?Ну что ж этого следовало ожидать.
ProstoZloy
Продолжительность жизни сократила не столько эпидемия, сколько "оптимизация" медицины и повышение ПВ. Вымирание пожилых ускоренными темпами началось еще до ковида.
Mikkä Kårhunen
если вы не будете тревожить лиц 60+ своими дурацкими законами,то и жить они будут дольше,особую благодарность хочется выразить санитарному врачу
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