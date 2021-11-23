Смольный: Пандемия COVID-19 уменьшила среднюю продолжительность жизни петербуржцев

«В 2019 году показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 74,4 года. Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции, по итогам 2020 показатель составил всего 74 года», — сказала она.
Всего в Петербурге живет более 1,22 млн людей старше 60 лет, это
На заседании правительства 23 ноября был утвержден второй этап «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Он включает меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для пожилых людей, в том числе гериатрической, развитие службы социальных участковых, служб сиделок и других форм социального обслуживания, создание школ ухода для родственников.
Также губернатор Александр Беглов распорядился проработать вопрос материального поощрения для людей старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Они смогут получить по 2 тысячи рублей.