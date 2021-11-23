Смольный: Пандемия COVID-19 уменьшила среднюю продолжительность жизни петербуржцев

«В 2019 году показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 74,4 года. Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции, по итогам 2020 показатель составил всего 74 года», — сказала она.



Всего в Петербурге живет более 1,22 млн людей старше 60 лет, это 23 % от общей численности населения.



На заседании правительства 23 ноября был утвержден второй этап «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». Он включает меры по повышению качества и доступности медицинской помощи для пожилых людей, в том числе гериатрической, развитие службы социальных участковых, служб сиделок и других форм социального обслуживания, создание школ ухода для родственников.