«В начале 5-го урока началась эвакуация». Анонимы продолжают «бомбить» школу на Васильевском

Как сообщили «Фонтанке» родители, 23 ноября тревожный сигнал в 27-й школе прозвучал около 12:30. Учеников стали выводить из корпуса на Лейтенанта Шмидта, дом 15/1. «В начале 5-го урока началась эвакуация. Мы стоим на 10-й линии на улице», — написал один из школьников своей маме. Позже в редакцию пришло сообщение о минировании здания младшей школы на 9-й линии. Учеников отвели в детско-юношеский творческий центр, расположенный по соседству.



Анонимные минеры атакуют 27-ю школу третью неделю подряд. Учреждение переводили на дистанционку, письма с угрозами прекращали приходить. Когда ученики вернулись за парты, авторы почтовой рассылки снова напомнили о себе.

