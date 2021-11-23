«Чтобы в каждом дворе был свой праздник». Беглов предложил украсить спальные районы, чтоб бороться с «элементами депрессии» от COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал подчиненных более внимательно отнестись к украшению к Новому году спальных районов. «Пандемия вносит определенные элементы депрессии. Надо сделать красивый праздник не только в центральных районах, но и в каждом дворе, в каждом районе, чтобы это было весело и интересно», — сказал он в ходе заседания городского правительства 23 ноября.



В частности, губернатор предложил провести конкурсы среди управляющих компаний на лучшее украшение дворов, а также конкурс на лучшее украшение торгового комплекса.

