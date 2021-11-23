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«Чтобы в каждом дворе был свой праздник». Беглов предложил украсить спальные районы, чтоб бороться с «элементами депрессии» от COVID-19

Беглов предложил украсить спальные районы к Новому году «весело и интересно»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал подчиненных более внимательно отнестись к украшению к Новому году спальных районов. «Пандемия вносит определенные элементы депрессии. Надо сделать красивый праздник не только в центральных районах, но и в каждом дворе, в каждом районе, чтобы это было весело и интересно», — сказал он в ходе заседания городского правительства 23 ноября.

В частности, губернатор предложил провести конкурсы среди управляющих компаний на лучшее украшение дворов, а также конкурс на лучшее украшение торгового комплекса.

«Надо усилить работу по украшению торговых точек», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Смольном рассказали, где петербуржцам понадобятся QR-коды во время новогодних гуляний.

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Комментарии (18)

ProstoZloy
Куда большую депрессию вызывают методы борьбы с пандемией ... которая до этого уровня опасности, на самом деле, и не доросла.
zelf
Сашка, это ты у меня вызываешь депрессию.
vader
Лучше всего от ковидной депрессии помогает запрет на использование собственных денег без кода. С сегодняшнего дня в Татарстане, далее везде.
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