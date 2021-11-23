Петербургского следователя, которая не донесла взятку до УМВД, наказали условно и отлучили от службы

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 ноября, накануне Сабину Адамян признали виновной в посредничестве во взяточничестве. Под арест старшего следователя отдела по расследованию неочевидных преступлений УМВД по Фрунзенскому району, майора юстиции, в октябре прошлого года отправляли со статьёй о взятке, но в процессе разбирательства её роль свели до посредницы.

Приморский райсуд Петербурга конвертировал в условный срок посреднические услуги, которые оказала полицейский следователь. Те, кому она несла миллионы, не установлены.

«Фонтанка» рассказывала, как в марте этого года оперативники отдела «М» (курируют правоохранительный блок) региональной ФСБ задержали Адамян после встречи с предпринимателем, который передал первый транш за содействие в деле по «выгону» денег за пределы РФ.



Первоначально за то, чтобы спустить дело на тормозах, с предпринимателя просили 10 млн, но сторговались на 6 млн рублей. Согласно материалам дела, эту сумму он обязался передать двумя частями, первая — в 4,5 млн рублей. Адамян получила на руки муляж и сразу дала понять, что деньги предназначались не ей.



Подсудимая признала вину. Установлено, что за старание ей было обещано 600 тысяч рублей. Тем не менее адресаты миллионов проходит по делу как «неустановленные должностные лица СУ УМВД России по Фрунзенскому району».



Суд приговорил Сабину Адамян к 4 годам лишения свободы условно с трёхлетним запретом на работу в полиции. Её освободили из-под стражи в зале суда.

