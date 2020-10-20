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20.10.2020 09:03
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Следователь рассчитывала на 10 миллионов. ФСБ Петербурга задержала ее с дисконтом

За недетскую взятку задержана майор юстиции. Под запись она наговорила и сумму, и на своего руководителя. «Фонтанка» узнала, какое дело так стоит и как подозреваемая рубила хвост наружного наблюдения.

По информации «Фонтанки», в ночь на 20 октября Следственный комитет Петербурга задержал на двое суток старшего следователя УМВД по Фрунзенскому району майора юстиции Сабину Адамян. Уголовное дело возбуждено по взятке. Непосредственная же встреча Адамян с оперативниками отдела «М» (курируют правоохранительный блок) региональной ФСБ произошла к 21:00 в Пушкине. Но перед этим наружному наблюдению пришлось попотеть.

По данным нашего издания, подозреваемая недавно провела несколько встреч с одним из фигурантов экономического дела по так называемому «выгону» денег за рубеж, находящегося в производстве Следственного управления Фрунзенского района. По версии следствия, первоначально она отмерила 10 миллионов рублей за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности. Чуть позже все же сошлись на 6 млн, а вечером 19 октября ей подконтрольно передали 3,5 млн. Комбинация сложилась на Кантемировской улице на Выборгской стороне, беседа между Адамян и предпринимателем с врученной ему техникой шла в салоне ее «Форда Фокуса». Причем на ходу, так как майор решила провериться и двинулась по улицам района. Через несколько минут после того, как она не обнаружила за собой подозрительный транспорт, она высадила собеседника, а «Форд» стартанул через КАД в Пушкин.Там при выходе из автомашины ее и огорчили.

«Фонтанке» известно, что в последнем диалоге на аудиозаписи слышна фамилия Рамазанов. Мол, не себе — ему. Вряд ли это случайный человек, если учесть, что руководитель следственной группы по уголовному делу, из-за которого теперь столько неприятностей, носит именно эту фамилию.

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Комментарии (23)

Maiok
Адамяны, Каспаряны только за этим и идут в органы...
неслучайный
То есть человечек выводивший деньги из страны съехал с уголовной ответственности. Или условный обещали?
Sergik7
Кавказ рулит
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