Бой без правил на Таллинском закончился примирением. Водителя «Мустанга», прыгавшего на капоте, отпустили из зала суда

Красносельский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Лаши Пипиа, который обвинялся в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Об этом просил сам потерпевший, сообщает 23 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По его словам, Пипиа возместил причиненный вред в полном объеме.



Судом было установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, с потерпевшим примирился, ранее не судим, имеет на иждивении троих малолетних детей. Любопытно, что при избрании меры пресечения в июле суд счел Пипиа социально опасным и заключил под стражу.

