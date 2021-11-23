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Бой без правил на Таллинском закончился примирением. Водителя «Мустанга», прыгавшего на капоте, отпустили из зала суда

В Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении агрессора на «Мустанге»

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Красносельский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Лаши Пипиа, который обвинялся в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Об этом просил сам потерпевший, сообщает 23 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По его словам, Пипиа возместил причиненный вред в полном объеме.

Судом было установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, с потерпевшим примирился, ранее не судим, имеет на иждивении троих малолетних детей. Любопытно, что при избрании меры пресечения в июле суд счел Пипиа социально опасным и заключил под стражу.

История, которая легла в основу уголовного дела, произошла летом. Пострадавший и Пипиа не поделили полосу на Таллинском шоссе. В итоге последний повел себя агрессивно.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
нормальные люди в городке на чужих капотах не прыгают,
надо его на родину эвакуировать, пуст там прыгает в своих традициях, если санитары позволяют
265101847
Пипиа, мать моя женщина , исконно русская фамилия какая!
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