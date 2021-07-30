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Суд признал водителя «Мустанга», устроившего бой без правил на Таллинском, социально опасным

Водитель автомобиля «Форд Мустанг» Лаша Пипиа, попавший в городские хроники благодаря агрессивной манере выяснения отношений на дороге, заключен под стражу. Об этом 30 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Пипиа обвиняется в умышленном повреждении имущества. Следствие утверждает, что мужчина, находясь в понедельник на Таллинском шоссе в районе дома № 159, повредил лобовое стекло, левое переднее стекло, правый отражатель заднего бампера, а также молдинг лобового стекла «Мазды 6», принадлежащей петербуржцу. Владелец машины оценил ущерб в 36 500 рублей.

Следователь пояснил, что в отношении Пипиа уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и по нему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Он отметил, что обвиняемый социально опасен и должен находиться под стражей.

Пипиа просил домашний арест, но суд встал не на его сторону. В СИЗО лихач на «Мустанге» пробудет как минимум до 26 сентября.

Ранее «Фонтанка» описывала суть конфликта и публиковала видео. По словам пострадавшего, агрессор бил его и пассажира по голове и прыгал на капоте.

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Комментарии (18)

SU LUX INN
как же Власть боится людей, которые могут Сами себя защитить, которым не нужна для этого "полиция"! сажают в кутузку под Выдуманными предлогами!
WuhanRockCafe
Два месяца на параше уже неплохо.
Steam
Вообще хорошо.
Еще прокурору надо иск о лишении водительских прав подать, через психиатра
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