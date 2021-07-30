Суд признал водителя «Мустанга», устроившего бой без правил на Таллинском, социально опасным

Пипиа обвиняется в умышленном повреждении имущества. Следствие утверждает, что мужчина, находясь в понедельник на Таллинском шоссе в районе дома № 159 , повредил лобовое стекло, левое переднее стекло, правый отражатель заднего бампера, а также молдинг лобового стекла «Мазды 6», принадлежащей петербуржцу. Владелец машины оценил ущерб в 36 500 рублей.

Водитель автомобиля «Форд Мустанг» Лаша Пипиа, попавший в городские хроники благодаря агрессивной манере выяснения отношений на дороге, заключен под стражу. Об этом 30 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Следователь пояснил, что в отношении Пипиа уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и по нему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Он отметил, что обвиняемый социально опасен и должен находиться под стражей.

Пипиа просил домашний арест, но суд встал не на его сторону. В СИЗО лихач на «Мустанге» пробудет как минимум до 26 сентября.

Ранее «Фонтанка» описывала суть конфликта и публиковала видео. По словам пострадавшего, агрессор бил его и пассажира по голове и прыгал на капоте.