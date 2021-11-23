От пассажира без QR-кода, устроившего трамвайную пробку в Казани, требуют возместить простой

Казанское МУП «Метроэлектротранс» намерено добиваться того, чтобы пассажиры без QR-кодов оплатили простой транспорта после конфликта в трамвае.
Как сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своём телеграм-канале 23 ноября, сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей. Задержка составила один час, за это время перед остановкой встали ещё десять трамваев.
«22 ноября в 06:33 центральному диспетчеру поступило сообщение, что на остановке Восстания в трамвае № 1 пассажир не предъявляет QR-код и не покидает салон трамвая. После чего центральный диспетчер вызвала сотрудников полиции. Прибывшие полицейские вывели скандалиста из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении», — отмечается в сообщении.
«Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта», — обещает «Метроэлектротранс».
«Фонтанка» писала о конфликте пассажира Николая Б. с кондуктором и водителем автобуса из-за отсутствия QR-кода. По словам мужчины, его били и тыкали пальцем в анус.
С 22 ноября в Татарстане при проезде в общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен, кроме такси и автобусов межрегиональных маршрутов) нужно предъявить QR-код или документы о медотводе или перенесенном коронавирусе за последние полгода.