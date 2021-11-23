От пассажира без QR-кода, устроившего трамвайную пробку в Казани, требуют возместить простой

Казанское МУП «Метроэлектротранс» намерено добиваться того, чтобы пассажиры без QR-кодов оплатили простой транспорта после конфликта в трамвае.



Как сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своём телеграм-канале 23 ноября, сумма ущерба от задержки составила 6 407 рублей. Задержка составила один час, за это время перед остановкой встали ещё десять трамваев.



«22 ноября в 06:33 центральному диспетчеру поступило сообщение, что на остановке Восстания в трамвае № 1 пассажир не предъявляет QR-код и не покидает салон трамвая. После чего центральный диспетчер вызвала сотрудников полиции. Прибывшие полицейские вывели скандалиста из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении», — отмечается в сообщении.

