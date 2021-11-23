Полиция установила личность мужчины, который сходил с ножом за тушью для ресниц в Петербурге

Оперативники отдела по борьбе с имущественными преступлениями угрозыска установили личность того, кто, угрожая ножом, вынес из магазина косметики в центре Петербурга 30 упаковок туши для ресниц. Им оказался мужчина, который со дня своего совершеннолетия практически перманентно находится под следствием.

Стоит отметить, что всю сознательную жизнь петербуржец посвятил криминалу. Начиная с конца 2000 года он воровал, грабил, неоднократно попадался на наркотиках. В последний раз — в декабре 2020 года — он получил год условно за угрозу убийством.



«Фонтанка» писала, что 19 ноября мужчина средних лет вынес из магазина на Кирочной улице 30 упаковок туши для ресниц. Когда директор точки попыталась его остановить, он достал нож.

