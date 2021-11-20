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В Петербурге вооруженный мужчина стащил из магазина запас туши для ресниц

Магазин косметики ограбили на Кирочной улице

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Необычный разбой произошел в одном из магазинов косметики в центре Петербурга. Угрожая ножом, неизвестный мужчина средних лет вынес из отдела годовой запас туши для ресниц.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, накануне в полицию поступило сообщение от директора магазина на Кирочной улице. Она рассказала, что около трех часов дня в торговый зал зашел неизвестный в маске, собрал с витрины в полиэтиленовый пакет 30 тюбиков туши для ресниц и пошел к выходу. Когда заявительница попыталась его остановить, он достал нож. Стоит отметить, что разбойник позарился на дешевую тушь, потому что ущерб в итоге составил 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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