Дочь Нины Руслановой обвиняет врачей в бездействии

Дочь народной артистки Нины Руслановой Олеся Рудакова в своём посте в Facebook заявила о недостаточной, по её мнению, медицинской помощи матери.



По её словам, Нина Русланова «своими ногами» приехала в Сеченовскую больницу 25 октября. Коронавируса на тот момент у неё зафиксировано не было. После падения гемоглобина ей «влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту», а затем удалили полип, не дожидаясь гистологии, рассказывает Олеся Рудакова.



«У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего, кроме бронхита. Через 5 дней после операции мне сообщили, что у нее ковид. Ее перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходили врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к 9 утра её всё-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла», — написала Олеся Рудакова 22 ноября.

