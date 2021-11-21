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Ушла из жизни актриса театра и кино Нина Русланова

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Народная артистка России Нина Русланова скончалась на 76 году жизни. Об этом 21 ноября сообщил на своей странице в Facebook ее коллега Станислав Садальский. Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов.

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«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик». С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше..?» — написал Садальский.

Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино, она снялась более чем в 140 кинолентах. Известна по работам в фильмах «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин», «Афоня», «Завтра была война» и других. На счету Руслановой четыре награды премии «Ника»: две за лучшую женскую роль и две за лучшую женскую роль второго плана.

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Комментарии (10)

VKuser86752872
Какое совпадение: Нина Русланова заболела новой коронавирусной инфекцией в конце октября, через неделю её увезли в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции. При этом Нина Ивановна вакцинировалась в конце августа передаёт её дочь Олеся Русланова. Какое совпадение: Гаркалин тоже в августе вакцинировался!!! Гинцбург??? Нине Руслановлй вечный поклон и память... Какие актеры доверчивые оказались...
Masya
Жаль , ещё и возраст то не особо возраст . Светлая память . Каждый день как вести с фронта о смерти выдающихся людей.
hoboot
очень жаль. вечная память. замечательная актриса. останется навечно в картинах и будет радовать нас.
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