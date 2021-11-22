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«Коммерсантъ»: Экс-заместителя начальника департамента Росгвардии подозревают в получении взятки кофемашиной

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В Москве заключили под стражу экс-заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова. Об этом 22 ноября сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, Копытова обвиняют в получении взяток — кофемашины и 10 миллионов рублей. По версии следствия, два года назад он получил ценности от представителей компании «Спецшвейснаб» (ООО «СШС»), поставлявшей форму для силового ведомства. Предположительно, таким способом фирме удалось заключить с Росгвардией дополнительные контракты почти на два миллиарда рублей.

Дело в отношении Николая Копытова появилось как новый эпизод в расследовании о якобы имевшем место завышении цен на форму. Ранее следователи столичного ГСУ СКР возбудили уголовное дело о возможном хищении бюджетных средств на 164 миллиона рублей при исполнении госконтрактов ООО «СШС» на поставку Росгвардии вещевого довольствия. Гендиректор компании Игорь Шальнов стал единственным обвиняемым, его поместили в СИЗО. Позже его освободили из-под стражи. Однако в это время уже в ГВСУ СКР возбудили свое уголовное дело о завышении цен на форму для росгвардейцев почти на 680 миллионов рублей, которое объединили в одно производство с делом в отношении Игоря Шальнова. В Росгвардии тогда говорили, что все материалы для дела собрала служба собственной безопасности ведомства.

Позже появились данные о том, что все претензии по объединенному расследованию могут предъявить генерал-лейтенанту Сергею Милейко, который до 2019 года курировал тыловые вопросы Росгвардии в ранге заместителя главы службы. Полковника Копытова, по данным «Коммерсанта», называют человеком, близким к Милейко.

Милейко ранее был осужден на шесть лет колонии по уголовному делу о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Капустные фельдмаршалы.
bugs-bunny
Эх вот были раньше новости, типа 2 сотрудника Госнаркоконтроля были найдены мертвыми на рабочем месте, причина - передозировка наркотиков. Или сотрудник отдела по борьбе с коррупцией был пойман на взятке.
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