«Коммерсантъ»: Экс-заместителя начальника департамента Росгвардии подозревают в получении взятки кофемашиной

По данным издания, Копытова обвиняют в получении взяток — кофемашины и 10 миллионов рублей. По версии следствия, два года назад он получил ценности от представителей компании «Спецшвейснаб» (ООО «СШС»), поставлявшей форму для силового ведомства. Предположительно, таким способом фирме удалось заключить с Росгвардией дополнительные контракты почти на два миллиарда рублей.

Дело в отношении Николая Копытова появилось как новый эпизод в расследовании о якобы имевшем место завышении цен на форму. Ранее следователи столичного ГСУ СКР возбудили уголовное дело о возможном хищении бюджетных средств на 164 миллиона рублей при исполнении госконтрактов ООО «СШС» на поставку Росгвардии вещевого довольствия. Гендиректор компании Игорь Шальнов стал единственным обвиняемым, его поместили в СИЗО. Позже его освободили из-под стражи. Однако в это время уже в ГВСУ СКР возбудили свое уголовное дело о завышении цен на форму для росгвардейцев почти на 680 миллионов рублей, которое объединили в одно производство с делом в отношении Игоря Шальнова. В Росгвардии тогда говорили, что все материалы для дела собрала служба собственной безопасности ведомства.



Позже появились данные о том, что все претензии по объединенному расследованию могут предъявить генерал-лейтенанту Сергею Милейко, который до 2019 года курировал тыловые вопросы Росгвардии в ранге заместителя главы службы. Полковника Копытова, по данным «Коммерсанта», называют человеком, близким к Милейко.

