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В Петербурге впервые за 246 дней температура днем упала ниже ноля

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в городе впервые за 246 суток отрицательная температура воздуха установилась днем, а не ночью. Столбик термометра опустился до -0,7 градусов.

В последний раз, сообщил метеоролог 22 ноября, отрицательная дневная температура воздуха отмечалась 20 марта и составила -2,5 градуса.

Все последующие восемь месяцев, добавил Колесов, столбик термометра в Петербурге показывал значения выше нуля.

«Фонтанка» писала, что 24 ноября в Петербург придет новый циклон, который принесет с собой мокрый снег и, вероятно, тонкий снежный покров. Уже на следующий день, 25 ноября, в городе потеплеет. Понижение температур ожидают к последним выходным месяца.

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