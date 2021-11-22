Гинцбург рассказал о побочных эффектах у подростков после прививки от COVID-19

Повышение температуры было единственным побочным эффектом у подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом 22 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено», — сказал он в интервью каналу «Россия 24» (цитата по РИА Новости).
Он также сообщил, что Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 6 до 11 лет, пишет ТАСС.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» первую дозу препарата получили 400 детей. Предварительные результаты говорят о том, что вакцина безопасна и эффективна для подростков.