Гинцбург рассказал о побочных эффектах у подростков после прививки от COVID-19

Повышение температуры было единственным побочным эффектом у подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом 22 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено», — сказал он в интервью каналу «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

