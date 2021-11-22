FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Гинцбург рассказал о побочных эффектах у подростков после прививки от COVID-19

8
Печать

Повышение температуры было единственным побочным эффектом у подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом 22 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено», — сказал он в интервью каналу «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

Он также сообщил, что Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для проведения клинических исследований вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 6 до 11 лет, пишет ТАСС.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» первую дозу препарата получили 400 детей. Предварительные результаты говорят о том, что вакцина безопасна и эффективна для подростков.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

zelf
Побочные эффекты будут потом. Доктор Менгеле очень доволен.
Денеб
Вот придёт к нам Гинцбург
Сядет у ворот
Сказочку расскажет
Песенку споёт.....
07A
Надо привлечь к агитации родительские комитеты в школах!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний