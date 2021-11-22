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Трамвай из Купчино в Славянку доехал до станции «Проект планировки»

Смольный опубликовал проект планировки трамвайной линии из Купчино в Славянку

На сайте Смольного 22 ноября опубликован проект правительственного постановления об утверждении проекта планировки территории для трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. Линию по концессии будет строить ООО «БалтНедвижСервис».

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Как говорится в пояснительной записке, проект включает не только саму трамвайную линию, но и другие объекты, необходимые для строительства: Балканская пл., Балканская ул. на участке от ул. Ярослава Гашека в юго-восточном направлении до планируемого внутриквартального проезда, проектируемая улица от Балканской ул. до границы полосы отвода железной дороги; Чудовская, Школьная улицы и Вилеровский переулок — все на участке от Новгородского пр. до Старорусского пр.; сам Старорусский пр. — от Чудовской ул. до Новгородского пр., Новгородский пр. — от Чудовской ул. до Шушарской дороги, шоссе Подбельского — от Южной широтной магистрали до Торопецкой ул., Торопецкая ул. — от шоссе Подбельского до Северской ул., Северская ул. — от Торопецкой ул. до Колпинского шоссе и перспективная магистраль в створе Северской ул. от Колпинского шоссе до южной границы функциональной зоны «Д».

Для каждого объекта установлены характеристики. Для самой линии они известны — протяженность в 21 км, пропускная способность — 660 пар в сутки (в проекте документа — опечатка). В границах зоны планирования расположен объект культурного наследия регионального значения — ДОТ артиллерийский, но строительство линейных объектов его не затронет.

По расчетам концессионера, трамвай позволит экономить в поездке из Славянки к станции Купчино 22,5 минуты. Линию планируется создать за 5 лет, при длине в 21 км на ней будет 24 остановки. Пассажиров будут возить 22 трамвая, способных развивать скорость до 60 км/ч. В часы пик интервал движения должен составлять 5 минут. За весь период эксплуатации трамвай «Славянка» перевезет не меньше 260 млн человек.

Начало строительных работ запланировано на 2022 год, закончить предполагается в 2024-м. Общий объем инвестиций — свыше 25 млрд рублей. Подробнее о концессионном соглашении — здесь.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Ага.Не украдут.Построят))
alexpv
Бумагу марать не рельсы класть. Любимое занятие наших чиновников, пилить бюджет на предпроектах, предпредпроектах и прочих темах, где деньги осваиваются хорошо, а делать практически ничего не надо)
07A
Суета это все, вон на Юго-запад трамвай много лет ходит, а они все недовольны!
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