СК начал проверку после публикаций о пытках заключенных в колонии Кировской области

В Кировской области СК проводит доследственную проверку после публикаций в СМИ о пытках заключенных в исправительной колонии № 6 в поселке Восточный Омутнинского района. Об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.



Также колонию посетили члены Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, Ева Меркачева и Игорь Каляпин. Правозащитники «высказали претензии о применении в учреждениях УИС области недозволенных мер работы со стороны сотрудников по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным».

