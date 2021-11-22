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СК начал проверку после публикаций о пытках заключенных в колонии Кировской области

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В Кировской области СК проводит доследственную проверку после публикаций в СМИ о пытках заключенных в исправительной колонии № 6 в поселке Восточный Омутнинского района. Об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Также колонию посетили члены Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, Ева Меркачева и Игорь Каляпин. Правозащитники «высказали претензии о применении в учреждениях УИС области недозволенных мер работы со стороны сотрудников по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным».

В УФСИН информагентству заявили, что колонию регулярно проверяют надзирающие органы и правозащитные организации.

Ранее СМИ сообщали о пытках заключенных в ИК-6. В частности, их били током, топили в баках с водой, окунали лицом в фекалии и насиловали.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее заявил, что по фактам пыток в тюремной больнице в Саратовской области расследуют 12 уголовных дел, ряду людей предъявили обвинения.

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Комментарии (2)

Денеб
Извечные 2 риторических вопроса:
1.Есть ли в России места заключения, где не пытают?
2.Есть ли в России высокопоставленные чиновники, которые не воруют?
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