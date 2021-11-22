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Один человек умер после взрыва газа в Махачкале. Два ребенка в больнице

Жертвой взрыва газа в Махачкале стал один человек

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После взрыва газа в частном доме в Махачкале один человек скончался. Троих, включая двоих детей, увезли в больницу, рассказали 22 ноября ТАСС в Республиканской клинической больнице города.

«Женщина с ожогами находится в реанимации, предварительно 90% ожоги у нее. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое», — заявил собеседник агентства.

На месте взрыва с родственниками пострадавших работают психологи МЧС, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

По данным РИА Дагестан, после взрыва дом на проспекте Аметхана Султана, 3 загорелся. Сообщалось, что пострадали четыре человека.

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