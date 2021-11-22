Один человек умер после взрыва газа в Махачкале. Два ребенка в больнице

После взрыва газа в частном доме в Махачкале один человек скончался. Троих, включая двоих детей, увезли в больницу, рассказали 22 ноября ТАСС в Республиканской клинической больнице города.



«Женщина с ожогами находится в реанимации, предварительно 90% ожоги у нее. Привезли еще двоих детей. Состояние одного крайне тяжелое», — заявил собеседник агентства.



На месте взрыва с родственниками пострадавших работают психологи МЧС, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.



По данным РИА Дагестан, после взрыва дом на проспекте Аметхана Султана, 3 загорелся. Сообщалось, что пострадали четыре человека.

