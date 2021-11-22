В частном доме в Махачкале взорвался газ. Есть пострадавшие

В частном доме в Махачкале 22 ноября взорвался газ. Есть пострадавшие, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.
«Поступил сигнал, что напротив банкетного зала «Марракеш» в частном доме произошел взрыв газа. По предварительной информации, есть пострадавшие. Задействованы службы экстренного реагирования», — сообщил собеседник агентства.
Как пишет «Интерфакс», по предварительным данным, пострадали четыре человека.
По данным РИА Дагестан, взрыв произошел на проспекте Аметхана Султана, 3, после этого дом загорелся.