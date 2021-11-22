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В частном доме в Махачкале взорвался газ. Есть пострадавшие

В Махачкале произошел взрыв газа

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В частном доме в Махачкале 22 ноября взорвался газ. Есть пострадавшие, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Поступил сигнал, что напротив банкетного зала «Марракеш» в частном доме произошел взрыв газа. По предварительной информации, есть пострадавшие. Задействованы службы экстренного реагирования», — сообщил собеседник агентства.

Как пишет «Интерфакс», по предварительным данным, пострадали четыре человека.

По данным РИА Дагестан, взрыв произошел на проспекте Аметхана Султана, 3, после этого дом загорелся.

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Комментарии (2)

Анна Эстедт
А в домах, которые делят несколько (например, 50) семей, нужно запретить газ.
avtech
надо уточнить, что взорвался бесплатный газ, там люди за газ не платят
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