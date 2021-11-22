В Заксобрании впервые за долгие годы не поддержали законопроект Беглова. А потом передумали

Профильная парламентская комиссия по городскому хозяйству на заседании 22 ноября сначала не поддержала законопроект губернатора Петербурга о продлении до конца 2022 года онлайн-формата публичных слушаний по градостроительной документации, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. А при повторном голосовании депутаты проголосовали за принятие документа за основу.

Законопроект губернатора Александра Беглова касается слушаний по проектам изменений Генплана и нового Генплана города, правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также проектам планировки территории (ППТ), получения разрешений на отклонение от предельных параметров строительства и предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования (УРВИ).



Как уточнил представивший инициативу замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Максим Стененко, законопроект направлен на обеспечение участия граждан в публичных слушаниях «без риска для их здоровья» в условиях распространения коронавируса.

При этом фактически участие граждан будет ограничиваться только общественным обсуждением, так как публичные слушания могут проходить только в очном формате — согласно Градостроительному кодексу, обязательный этап — это «проведение собрания или собраний участников».

Депутаты дружно раскритиковали автоматическое продление онлайн-формата. Они напомнили, что в перспективе — принятие нового Генплана, важнейшего документа, а также что коронавирусная реальность изменилась: появились QR-коды и нарастают объемы вакцинации.

С первого раза за из десяти членов комиссии проголосовал только единоросс Александр Ходосок, большинство высказались против. Однако в конце заседания Ходосок предложил переголосовать по этому вопросу. А при повторном голосовании противников осталось только двое: яблочник Борис Вишневский и коммунист Александр Рассудов.

