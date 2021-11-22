«Зенит» не хочет выплачивать премиальные и отпускные своему бывшему вратарю Луневу

Футбольный клуб «Зенит» задолжал премиальные голкиперу Андрею Луневу по итогам сезона-2020/21. Как сообщает 22 ноября «Матч ТВ» со ссылкой на агента вратаря Антона Смирнова, футболист собирается обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время.
«Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным», — заявил Смирнов.
По словам агента, они пытались решить проблему мирно через заместителя генерального директора по спортивному развитию и юридическому сопровождению Максима Погорелова. В итоге клуб предложил выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если футболист откажется от претензий в отношении отпускных.
В июле 2021 года Лунев подписал соглашение с немецким «Байером». Голкипер выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 года, с которыми трижды становился чемпионом России. Ранее Лунев заявил, что «Зенит» вел себя некорректно по отношению к нему.