«Зенит» не хочет выплачивать премиальные и отпускные своему бывшему вратарю Луневу

Футбольный клуб «Зенит» задолжал премиальные голкиперу Андрею Луневу по итогам сезона-2020/21. Как сообщает 22 ноября «Матч ТВ» со ссылкой на агента вратаря Антона Смирнова, футболист собирается обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время.



«Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным», — заявил Смирнов.

