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«Зенит» не хочет выплачивать премиальные и отпускные своему бывшему вратарю Луневу

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Футбольный клуб «Зенит» задолжал премиальные голкиперу Андрею Луневу по итогам сезона-2020/21. Как сообщает 22 ноября «Матч ТВ» со ссылкой на агента вратаря Антона Смирнова, футболист собирается обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время.

«Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным», — заявил Смирнов.

По словам агента, они пытались решить проблему мирно через заместителя генерального директора по спортивному развитию и юридическому сопровождению Максима Погорелова. В итоге клуб предложил выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если футболист откажется от претензий в отношении отпускных.

В июле 2021 года Лунев подписал соглашение с немецким «Байером». Голкипер выступал за «сине-бело-голубых» с 2017 года, с которыми трижды становился чемпионом России. Ранее Лунев заявил, что «Зенит» вел себя некорректно по отношению к нему.

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Комментарии (1)

VKuser101721
Вот ведь мерзавец какой. Решил, что раз ушёл, то можно зажать откаты с последних денег.

У них же как? Получил большую зарплату, отдай "кусочек" налом. А тут такой умный нашёлся, свалил и всех типа напарил, не поделился. Не по-пацански.
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