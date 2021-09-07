Вратарь футбольного клуба «Байер» (Леверкузен) Андрей Лунёв подтвердил, что «Зенит» пытался вернуть его из Германии прошедшим летом. Об этом футболист рассказал 7 сентября в интервью Sport24.
«Новости о том, что «Зенит» в августе хотел меня арендовать у «Байера», правдивы на сто процентов. Но как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?» — заявил Лунёв.
Он также объяснил, почему в принципе решил уйти из «Зенита». «В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения со стороны клуба. Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом. Хотел ли я остаться? В какой-то момент — да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе», — добавил вратарь.
Андрей Лунёв выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года и стал в его составе трёхкратным чемпионом России. В 2021 году у Лунёва истёк контракт с «Зенитом». Всего за петербургский клуб голкипер провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов.