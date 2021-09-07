Вратарь футбольного клуба «Байер» (Леверкузен) Андрей Лунёв подтвердил, что «Зенит» пытался вернуть его из Германии прошедшим летом. Об этом футболист рассказал 7 сентября в интервью Sport24.



«Новости о том, что «Зенит» в августе хотел меня арендовать у «Байера», правдивы на сто процентов. Но как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шёл. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?» — заявил Лунёв.

