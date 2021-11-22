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Били лопатой, молотком и руками. В Ленобласти троицу осудили за жестокую расправу с приятелем

Обвиняемые в убийстве приятеля в Ленобласти получили сроки

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Трое жителей Ленобласти осуждены за жестокую расправу с приятелем. Их признали виновными в убийстве и краже с банковского счета, об этом 22 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 26 июля 2020 года в поселке Назия Кировского района. В одном из гаражей трое собутыльников, 1994, 1995 и 1992 годов рождения, напали на 22-летнего мужчину. Как пишет 47news, они нанесли потерпевшему не менее 50 ударов лопатой, молотком и руками. Тело погибшего вывезли в лес и закопали.

Одного из убийц суд приговорил к 17 годам лишения свободы, второго — к 16 годам и 1 месяцу, третьему дали 8 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Комментарии (4)

ROMUALD
Мотив преступления не ясен. Если например убитый был педерастом, и скрывал это, ел и пил с убийцами с одной посуды, то это может где угодно произойти, ничего удивительного, Если из-за жажды наживы, то это другой поворот. Трудно судить.
Ротовирус
Я вот просто афигиваю мягко говоря, все эти товарищи, что славяне, что кавказ выросли в сытые 2000 и 2010, от куда в них столько злости и ненависти, моё детство это 90е, мы не были такие, хотя родился и жил я у авторынка на энергетиков. Вроде должны быть мягкими, радостными. Что то тут не так, если дети разрухи и перестройки куда честнее и порядочнее, детей золотого времени на руси
Денеб
Из жизни глубинного народа.....
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