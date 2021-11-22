Били лопатой, молотком и руками. В Ленобласти троицу осудили за жестокую расправу с приятелем

Трое жителей Ленобласти осуждены за жестокую расправу с приятелем. Их признали виновными в убийстве и краже с банковского счета, об этом 22 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Трагедия произошла 26 июля 2020 года в поселке Назия Кировского района. В одном из гаражей трое собутыльников, 1994, 1995 и 1992 годов рождения, напали на 22-летнего мужчину. Как пишет 47news, они нанесли потерпевшему не менее 50 ударов лопатой, молотком и руками. Тело погибшего вывезли в лес и закопали.



Одного из убийц суд приговорил к 17 годам лишения свободы, второго — к 16 годам и 1 месяцу, третьему дали 8 лет. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

