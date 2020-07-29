В лесу Кировского района Ленобласти откопали тело молодого петербуржца. В убийстве подозревают троих из Назии

Поездка петербуржца к приятелям в Ленинградскую область закончилась расправой над городским гостем. По подозрению в убийстве задержаны три человека.



Как 29 июля стало известно 47news, накануне сотрудники полиции Кировского района задержали жителей поселка Назия в возрасте 25, 26 и 27 лет. Первые два безработные, а третий трудится водителем в автодорожной компании.



По предварительной информации, в ночь на 26 июля компания вместе с 22-летним петербуржцем устроила застолье в гараже на Школьной улице. Начавшаяся ссора закончилась для гостя тем, что его избили молотком и лопатой. После этого тело завернули в одеяло, обвязали верёвкой, погрузили в «Форд Фьюжн» и отвезли закапывать.

