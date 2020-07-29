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29.07.2020 11:00
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В лесу Кировского района Ленобласти откопали тело молодого петербуржца. В убийстве подозревают троих из Назии

Поездка петербуржца к приятелям в Ленинградскую область закончилась расправой над городским гостем. По подозрению в убийстве задержаны три человека.

Как 29 июля стало известно 47news, накануне сотрудники полиции Кировского района задержали жителей поселка Назия в возрасте 25, 26 и 27 лет. Первые два безработные, а третий трудится водителем в автодорожной компании.

По предварительной информации, в ночь на 26 июля компания вместе с 22-летним петербуржцем устроила застолье в гараже на Школьной улице. Начавшаяся ссора закончилась для гостя тем, что его избили молотком и лопатой. После этого тело завернули в одеяло, обвязали верёвкой, погрузили в «Форд Фьюжн» и отвезли закапывать.

Тело жертвы полицейские нашли в лесу под деревней Бабаново, что в 10 километрах от Назии, сообщили 47news в региональном Следственном комитете. Место указали задержанные. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения, добавили в ведомстве.

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