На Урале дети устроили горку для катания из мемориала погибшим в войне. Их родителей ищут

Комиссия по делам несовершеннолетних в городе Березовский Свердловской области начала проверку из-за детей, катавшихся с мемориала погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом 22 ноября сообщает издание «Подъем».
Официальный представитель местной администрации Ксения Аникина рассказала изданию, что на территории комплекса есть таблички о правилах поведения, но катавшиеся с мемориала дети их проигнорировали. «Делом занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Скорее всего, попробуют найти семью, возможно, для проведения профилактических бесед», — добавила она.
По словам Аникиной, проблема появилась после замены асфальта на склонах мемориала гранитными плитами. Место стало популярным у местных скейтеров, а теперь и «саночников». В администрации уверяют, что для молодых людей обустроена специальная зона в парке.