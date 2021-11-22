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На Урале дети устроили горку для катания из мемориала погибшим в войне. Их родителей ищут

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Комиссия по делам несовершеннолетних в городе Березовский Свердловской области начала проверку из-за детей, катавшихся с мемориала погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом 22 ноября сообщает издание «Подъем».

Официальный представитель местной администрации Ксения Аникина рассказала изданию, что на территории комплекса есть таблички о правилах поведения, но катавшиеся с мемориала дети их проигнорировали. «Делом занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Скорее всего, попробуют найти семью, возможно, для проведения профилактических бесед», — добавила она.

По словам Аникиной, проблема появилась после замены асфальта на склонах мемориала гранитными плитами. Место стало популярным у местных скейтеров, а теперь и «саночников». В администрации уверяют, что для молодых людей обустроена специальная зона в парке.

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Комментарии (16)

VKuser12174408
Ну это уже полная шляпа. Отстаньте от детей!
Fedorov1983
мракобесие
Swebaka
И администрация - не адекватны, и комментаторы - не в себе. Дети и так уже делают что хотят повсеместно и краёв вообще не видят. Родителям - пофиг. Зато не пофиг чинушам. И пока тут радостно поддерживают деточек, деточки будут делать вид, что ничему научиться не могут и ничего не понимают. Маленькие.
Кстати, нам в старости под их руководством существовать. Не страшно?
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