На Урале дети устроили горку для катания из мемориала погибшим в войне. Их родителей ищут

Комиссия по делам несовершеннолетних в городе Березовский Свердловской области начала проверку из-за детей, катавшихся с мемориала погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом 22 ноября сообщает издание «Подъем».



Официальный представитель местной администрации Ксения Аникина рассказала изданию, что на территории комплекса есть таблички о правилах поведения, но катавшиеся с мемориала дети их проигнорировали. «Делом занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Скорее всего, попробуют найти семью, возможно, для проведения профилактических бесед», — добавила она.

