После того как УСБ «починило» терминалы в МРЭО на шоссе Революции, начальника подразделения отстранили от обязанностей

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, главк назначил служебную проверку после того, как сотрудники управления собственной безопасности одним движением руки разобрались с очередями в МРЭО на шоссе Революции.
Помимо этого начальник подразделения отстранен от исполнения служебных обязанностей. Его коллегам стоит подготовиться, так как в ГУ МВД назначена комплексная проверка организации работы всей системы МРЭО в регионе.
«Фонтанка» писала, что в конце прошлой недели УСБ наведалось на шоссе Революции после многочисленных жалоб горожан об очередях. Петербуржцы также сообщали, что в МРЭО невозможно взять талон из-за постоянно зависающих терминалов.
Сотрудники управления за пару секунд решили последнюю проблему. Они просто сняли с одного из терминалов кусок пластика, который был установлен на экране. И он сразу же перестал зависать.
Справедливости ради отметим, что, по словам вольнонаемных сотрудников МРЭО, плотность потока тех, кто записался на прием через «Госуслуги», а также тех, кто взял талон свободной записи, такова, что у сотрудников просто нет физической возможности принять их всех за день.