FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

После того как УСБ «починило» терминалы в МРЭО на шоссе Революции, начальника подразделения отстранили от обязанностей

ГУ МВД проведет проверку всех МРЭО в Петербурге после того, как на шоссе Революции нашли заблокированный куском пластика терминал.

6
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, главк назначил служебную проверку после того, как сотрудники управления собственной безопасности одним движением руки разобрались с очередями в МРЭО на шоссе Революции.

Помимо этого начальник подразделения отстранен от исполнения служебных обязанностей. Его коллегам стоит подготовиться, так как в ГУ МВД назначена комплексная проверка организации работы всей системы МРЭО в регионе.

«Фонтанка» писала, что в конце прошлой недели УСБ наведалось на шоссе Революции после многочисленных жалоб горожан об очередях. Петербуржцы также сообщали, что в МРЭО невозможно взять талон из-за постоянно зависающих терминалов.

Сотрудники управления за пару секунд решили последнюю проблему. Они просто сняли с одного из терминалов кусок пластика, который был установлен на экране. И он сразу же перестал зависать.

Справедливости ради отметим, что, по словам вольнонаемных сотрудников МРЭО, плотность потока тех, кто записался на прием через «Госуслуги», а также тех, кто взял талон свободной записи, такова, что у сотрудников просто нет физической возможности принять их всех за день.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Silver867
Неужели непотопляемого Половченю отстранили? О-о…
O-o!
да ладно?! неужели что-то изменится?! или просто переждут?
Pilat
Что то я не догоняю.
Электронные талоны очереди, как раз и должны решить проблему потока.
Ну конечно если система не просто выдает их по запросу без учета выданных ранее.
Хотя в нашем ГАИ......все ведь так, не через голову.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний