После того как УСБ «починило» терминалы в МРЭО на шоссе Революции, начальника подразделения отстранили от обязанностей

Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, главк назначил служебную проверку после того, как сотрудники управления собственной безопасности одним движением руки разобрались с очередями в МРЭО на шоссе Революции.



Помимо этого начальник подразделения отстранен от исполнения служебных обязанностей. Его коллегам стоит подготовиться, так как в ГУ МВД назначена комплексная проверка организации работы всей системы МРЭО в регионе.



«Фонтанка» писала, что в конце прошлой недели УСБ наведалось на шоссе Революции после многочисленных жалоб горожан об очередях. Петербуржцы также сообщали, что в МРЭО невозможно взять талон из-за постоянно зависающих терминалов.

