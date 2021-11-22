«А если вот так». УСБ починило терминалы в МРЭО на шоссе Революции

По информации нашего издания, в конце прошлой недели сотрудники Управления собственной безопасности посетили известное МРЭО на шоссе Революции. Им поручено было выяснить причину возникновения очередей, на которые всё чаще стали жаловаться петербуржцы в ГУ МВД. Насколько удачно прошла проверка, вы можете посмотреть на видео.

Заметим, что в МРЭО можно записаться и через «Госуслуги». Эта опция создана для того, чтобы клиент выбрал то подразделение, которое ему территориально удобно, а также — определенный день и свободное окно по времени. Временные интервалы записей регулируются городским управлением ГИБДД. Как правило, Управление ставит слишком короткий интервал для того, чтобы появилась возможность записаться большему количеству людей. В то же время любой желающий может прийти в любое подразделение МРЭО и через терминал взять талон свободной записи.

По словам самих вольнонаемных сотрудников МРЭО Петербурга, порой они не могут физически обработать всех записанных с «Госуслуг» и тех, кто пришел в МРЭО на свободный прием. Так что, по мнению самих инспекторов ГИБДД, кто согласился откровенно поговорить с «Фонтанкой», «то, что вы видите в этом сюжете, — очередная уловка» для регулировки потока желающих.



Какие оргвыводы были сделаны на основании данной проверки — пока нашему изданию непонятно.

