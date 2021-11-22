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«А если вот так». УСБ починило терминалы в МРЭО на шоссе Революции

«Фонтанка» нашла видео, доказывающее, что очереди петербуржцев в подразделениях МРЭО города зависят в том числе и от уловки инспекторов ГИБДД. Фокус с кусочком пластика на терминале влияет на возможность получить талон на прием.

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По информации нашего издания, в конце прошлой недели сотрудники Управления собственной безопасности посетили известное МРЭО на шоссе Революции. Им поручено было выяснить причину возникновения очередей, на которые всё чаще стали жаловаться петербуржцы в ГУ МВД. Насколько удачно прошла проверка, вы можете посмотреть на видео.

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Заметим, что в МРЭО можно записаться и через «Госуслуги». Эта опция создана для того, чтобы клиент выбрал то подразделение, которое ему территориально удобно, а также — определенный день и свободное окно по времени. Временные интервалы записей регулируются городским управлением ГИБДД. Как правило, Управление ставит слишком короткий интервал для того, чтобы появилась возможность записаться большему количеству людей. В то же время любой желающий может прийти в любое подразделение МРЭО и через терминал взять талон свободной записи.

По словам самих вольнонаемных сотрудников МРЭО Петербурга, порой они не могут физически обработать всех записанных с «Госуслуг» и тех, кто пришел в МРЭО на свободный прием. Так что, по мнению самих инспекторов ГИБДД, кто согласился откровенно поговорить с «Фонтанкой», «то, что вы видите в этом сюжете, — очередная уловка» для регулировки потока желающих.

Какие оргвыводы были сделаны на основании данной проверки — пока нашему изданию непонятно.

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Комментарии (3)

Софокл Аристархович
Шайтан из УСБ
Иван 2пырьев
офигевшие рожи
260569221
Что и требовалось доказать….
А если не хочешь ждать, то $$$ на карту начальнику и машину в течении получаса поставят на учёт.
Как там сказал один профессор: «я на 90 процентов уверен, но не скажу все равно»
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