«Массаж» кошелька сделали жителю Шушар в call-центре салона по оказанию сексуальных услуг

Житель Шушар остался с пустым кошельком и без массажа после одного звонка. Полиция Петербурга ищет мошенников.



Как стало известно «Фонтанке» 22 ноября, два дня назад в полицию пришел 31-летний работник склада. Он поведал сотрудникам о своей беде, в которой оказался из-за желания расслабиться в субботу.



По предварительной информации, около полудня мужчина, который живет в Шушарах с женой и тещей, серфил в интернете в поисках массажного салона. Он обратил внимание на ссылку сайта, где обещали массаж не только спины, но и интимных мест. Мужчина набрал номер телефона заведения, где ему объявили расценки в час в 1600 рублей. Деньги житель Шушар тут же перевел. Правда, для того чтобы оказаться на столе у секс-кудесницы, как заявила ему оператор call-центра, нужно было еще пройти двухэтапную проверку на то, что он не пьян и не находится под воздействием наркотиков. Проверка почему-то выражалась в платеже 5500 рублей, которые мужчина перевел дважды. Правда, потом выяснилось, что платить нужно было за один раз. И он еще раз перевел помноженную на два сумму проверки. Затем ему сообщили, что его платежи заблокировали киви-кошелек салона, и потребовали денег на разблокировку. В общей сложности мужчина перевел 126 тысяч рублей, пока у него не закончились деньги на счету. А операционистка продолжала требовать вливаний, даже предложила ему взять в долг у друзей или родных. После этого мужчина обратился в полицию.

