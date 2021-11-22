Мужчину затянуло потоком воздуха под проходящий поезд «Москва — Петербург»

24-летний уроженец ближнего зарубежья оказался под колесами поезда в Ленинградской области. На пути его затянул поток воздуха.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 22 ноября, трагедия произошла накануне в 19:14 на железнодорожной станции Саблино.
По предварительной информации, 24-летний мужчина стоял на краю платформы в момент приближения пассажирского поезда «Москва — Петербург».
«В результате возникшего воздушного потока, образованного проходящим электропоездом, молодой человек оказался на железнодорожных путях», — сообщили в транспортной полиции.
От полученных травм мужчина скончался.
О данном происшествии сообщено родственникам погибшего.