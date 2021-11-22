FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Мужчину затянуло потоком воздуха под проходящий поезд «Москва — Петербург»

Иностранец погиб, попав под поезд «Москва — Петербург» в районе станции Саблино

2
Печать

24-летний уроженец ближнего зарубежья оказался под колесами поезда в Ленинградской области. На пути его затянул поток воздуха.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 22 ноября, трагедия произошла накануне в 19:14 на железнодорожной станции Саблино.

По предварительной информации, 24-летний мужчина стоял на краю платформы в момент приближения пассажирского поезда «Москва — Петербург».

«В результате возникшего воздушного потока, образованного проходящим электропоездом, молодой человек оказался на железнодорожных путях», — сообщили в транспортной полиции.

От полученных травм мужчина скончался.

О данном происшествии сообщено родственникам погибшего.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

ivan5_5e4d10fe646f6
Худенький навернo был. Пo такoму же принципу самoлет летает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний