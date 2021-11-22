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Эффект «нерабочих дней» закончился? В Петербурге снова начали заполняться ковидные больницы

Число пациентов в коронавирусных стационарах Петербурга снова начало увеличиваться. Снижение в Смольном связывали с эффектом нерабочих дней.

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Как следует из последней эпидемиологической справки Смольного, число пациентов в больницах Петербурга с ковидом и пневмониями достигло к 22 ноября 6 765 человек. 21 ноября сообщалось о 6 739 больных. А 20 ноября — о 6 658. 19 ноября больных было 6 917.

680 пациентов находятся реанимации, а 359 — подключены к ИВЛ. За минувшие сутки привезли еще 277 новых больных. На амбулаторном лечении еще 35 982 человека.

За минувшие сутки в Петербурге привили первой дозой 9 017 жителей. Второй — 8 515. А всего с начала кампании полностью вакцинировались 2,1 млн жителей города. В запасе еще 763 тысячи доз.

В минувшую пятницу глава комздрава Дмитрий Лисовец «с нескрываемым удовольствием» (и это цитата) рапортовал о начале спада четвертой волны коронавируса в Петербурге.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Это всё "несознательные"(с) антеваксеры(тм). Ходют и зорожают привитых! :))
265984735
Это всё из-за отщепенцев, которые до сих пор не привились. Пора более активно вводить в оборот qr-коды.
Вашъ Хозяинъ
Нужны новые выборы, чтобы вирус отступил!
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