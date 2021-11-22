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Еще один ребенок умер от отравления неизвестным в Ростовской области. Число жертв возросло до трех

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Еще один ребенок умер от отравления неизвестным веществом в Ростовской области, где ранее от этого погибли двое приемных детей из попавшей в реанимацию семьи. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что новая жертва — шестилетняя девочка. Ее восьмилетний брат и родители находятся в реанимации.

Накануне стало известно, что в станице Бессергеневской отравилась семья из шестерых человек. Семилетняя девочка скончалась дома, ее восьмилетняя сестра — в больнице. По данным на 21 ноября, еще двое детей, мальчик и девочка, находились в реанимации, мать была в тяжелом состоянии, отец — в состоянии средней тяжести.

Следственный отдел по городу Новошахтинску областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Чем именно отравились люди, пока неизвестно.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
История с отравлением "арбузом" в Москве по-тихому "забыта". Похоже, что вещества строгой отчётности стали слишком легкодоступны, а те, кто их применяет - ошибаются в определении цели.
denga
А где был Роспотребнадзор? коды проверял? Лучше бы Защищал права потребителей. Его нужно расформировать как не выполняющих свои прямые обязанности.

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