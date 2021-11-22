Еще один ребенок умер от отравления неизвестным в Ростовской области. Число жертв возросло до трех

Еще один ребенок умер от отравления неизвестным веществом в Ростовской области, где ранее от этого погибли двое приемных детей из попавшей в реанимацию семьи. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Собеседник агентства рассказал, что новая жертва — шестилетняя девочка. Ее восьмилетний брат и родители находятся в реанимации.



Накануне стало известно, что в станице Бессергеневской отравилась семья из шестерых человек. Семилетняя девочка скончалась дома, ее восьмилетняя сестра — в больнице. По данным на 21 ноября, еще двое детей, мальчик и девочка, находились в реанимации, мать была в тяжелом состоянии, отец — в состоянии средней тяжести.

