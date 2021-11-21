Семья в Ростовской области отравилась неизвестным веществом, дети погибли

В станице Бессергеневской Ростовской области отравилась семья из шестерых человек. Информация об этом 21 ноября появилась на сайте регионального управления Следственного комитета. Двое детей скончались, следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
«В Октябрьском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей. 21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела 7-летней девочки. Ее 8-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», — говорится в сообщении ведомства.
Семья отравилась неустановленным пока веществом. Погибшие девочки воспитывались в приемной семье.
Еще два ребенка, мальчик и девочка, находятся в реанимации. Их мать в тяжелом состоянии, состояние отца оценивается как средней тяжести.
Следственный отдел по городу Новошахтинск областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).