FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Семья в Ростовской области отравилась неизвестным веществом, дети погибли

6
Печать

В станице Бессергеневской Ростовской области отравилась семья из шестерых человек. Информация об этом 21 ноября появилась на сайте регионального управления Следственного комитета. Двое детей скончались, следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«В Октябрьском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей. 21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела 7-летней девочки. Ее 8-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Семья отравилась неустановленным пока веществом. Погибшие девочки воспитывались в приемной семье.

Еще два ребенка, мальчик и девочка, находятся в реанимации. Их мать в тяжелом состоянии, состояние отца оценивается как средней тяжести.

Следственный отдел по городу Новошахтинск областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

AlBerkut
Вариантов несколько, и наиболее вероятны бытовые.
Начиная от грибочков домашних (случайно попал не тот), ботулизм (бывает, и в домашних закрутках, и в заводских), ну и таки да, и угарный газ нельзя пока исключать.
Посмотрим, что покажет ХТЛ...
И таки с грибами иногда бывает очень большой временной промежуток от употребления до первых симптомов.
Всякие инсектициды/пестициды да крысоморы тоже теоретически возможны, но очень маловероятны, современные препараты обладают низкой токсичностью для человека.
265055770
Кстати, с арбузом-то разобрались, в чем там дело было?
266138465
Скорее всего, угарный газ. Представить себе, чтобы все шесть человек ели одно и то же, трудно........
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний