Семья в Ростовской области отравилась неизвестным веществом, дети погибли

В станице Бессергеневской Ростовской области отравилась семья из шестерых человек. Информация об этом 21 ноября появилась на сайте регионального управления Следственного комитета. Двое детей скончались, следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



«В Октябрьском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух несовершеннолетних детей. 21 ноября в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела 7-летней девочки. Ее 8-летняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

