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Заболеваемость коронавирусом идет на спад в Петербурге и по России

В России выявили менее 36 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 35 681 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость продолжает снижение: накануне было 36 970 заразившихся, днем ранее — 37 120. В Петербурге ситуация аналогичная: 2 215 случаев за 24 часа против 2 496 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 2 786 заболевшими.

Летальная статистика в России также снижается: за сутки от коронавируса скончался 1 241 человек (1 252 накануне). При этом в Петербурге количество смертей незначительно растет: 77 умерших за 24 часа против 74 вчера.

За весь период пандемии в России выявили 9 366 839 случаев коронавируса, из них 773 348 — в Петербурге. Умерли 265 336 человек, из них 25 653 — в Петербурге.

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Комментарии (15)

Блейк
В середине декабря, власть обязана будет отменить все ограничения, потому что будет привито 99% взрослого населения. Или они продолжат нагонять истерию и дальше? Чем руководствоваться будут? Ведь, наверняка, в Москву, лично Путину, Беглов отчитается, что вакцинация прошла успешно и будет коситься на дырочку в пиджаке для ордена. Ведь, по идее, должны все эти жёсткие все меры по отменять. Или я не прав?
Блейк
Вы посмотрите какая неожиданность. А я ещё в сентябре говорил, что в конце ноября пойдёт в минус. Это нетрудно было просчитать. И говорить о том. что это выходные помогли и массовая вакцинация, бред сивой кобылы. Вакцинация не помогла, вакцинированные болели наравне с невакцинированных. И в больничках они лежат в одинаковых пропорциях. Правда сейчас пошла волна, что все тяжёлые и умершие- это фальшивовакцинаторы. Даже Гаркалина уже туда записали. Вот только кто будет виноват в конце феврале и марте, когда волна пойдёт новая? 4 445 779 шт. - всего прививок сделано на сегодня из них 2 345 404 чел.одним компонентом. Через 21 день будет 99% взрослого населения привито. Получатся, что к новому году, будет только ревакцинация. Посмотрим за результаты. Должно умирать в день, максимум, 5 человек от короны после середины декабря. Или дети будут виноваты в новой волне? Их тоже всех срочно переколоть надо будет в принудительном порядке?
teodor
чудеса))))
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