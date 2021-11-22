Заболеваемость продолжает снижение: накануне было
Летальная статистика в России также снижается: за сутки от коронавируса скончался
За весь период пандемии в России выявили
Заболеваемость коронавирусом идет на спад в Петербурге и по России
В России выявили менее 36 тысяч случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает снижение: накануне было
Летальная статистика в России также снижается: за сутки от коронавируса скончался
За весь период пандемии в России выявили
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