Заболеваемость коронавирусом идет на спад в Петербурге и по России

Заболеваемость продолжает снижение: накануне было 36 970 заразившихся, днем ранее — 37 120 . В Петербурге ситуация аналогичная: 2 215 случаев за 24 часа против 2 496 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 2 786 заболевшими.



Летальная статистика в России также снижается: за сутки от коронавируса скончался 1 241 человек ( 1 252 накануне). При этом в Петербурге количество смертей незначительно растет: 77 умерших за 24 часа против 74 вчера.

