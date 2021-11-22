А где-то уже минус 45. Якутию накрыли суровые морозы

В Якутии в ночь на понедельник были зафиксированы морозы под 45 градусов. Об этом сообщается 22 ноября на сайте республиканского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в числе пунктов наблюдения по республике, зарегистрировавших наступление 40-градусных морозов, числится, в частности, село Батамай Кобяйского улуса Якутии.
«Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду», — уточняется в сообщении.
В столице региона — городе Якутске — минус 33–35 градусов, без осадков, утром местами туман, ветер переменный 1–3 метра в секунду, добавили в региональном Гидрометцентре.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге новая неделя также началась с похолодания. В понедельник, 22 ноября, температура воздуха в городе на Неве не преодолеет нулевую отметку.