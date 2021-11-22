FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

А где-то уже минус 45. Якутию накрыли суровые морозы

Морозы под 45 градусов пришли в Якутию

2
Печать

В Якутии в ночь на понедельник были зафиксированы морозы под 45 градусов. Об этом сообщается 22 ноября на сайте республиканского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в числе пунктов наблюдения по республике, зарегистрировавших наступление 40-градусных морозов, числится, в частности, село Батамай Кобяйского улуса Якутии.

«Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду», — уточняется в сообщении.

В столице региона — городе Якутске — минус 33–35 градусов, без осадков, утром местами туман, ветер переменный 1–3 метра в секунду, добавили в региональном Гидрометцентре.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге новая неделя также началась с похолодания. В понедельник, 22 ноября, температура воздуха в городе на Неве не преодолеет нулевую отметку.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260569221
А где то все ещё лето и +36, на Ямайке например
DMaster
"температура воздуха в городе на Неве не преодолеет минусовую отметку"
Не понял - какую отметку? М.б. нулевая имелась в виду?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний