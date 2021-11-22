А где-то уже минус 45. Якутию накрыли суровые морозы

В Якутии в ночь на понедельник были зафиксированы морозы под 45 градусов. Об этом сообщается 22 ноября на сайте республиканского Гидрометцентра.



По данным синоптиков, в числе пунктов наблюдения по республике, зарегистрировавших наступление 40-градусных морозов, числится, в частности, село Батамай Кобяйского улуса Якутии.



«Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду», — уточняется в сообщении.

