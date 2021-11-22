Начинаем с минусом. Новая неделя в Петербурге стартовала с похолодания

В понедельник, 22 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер ночью северный, днём — северо-западный, западный умеренный, со скоростью 3–5 метров в секунду.
Как сообщают синоптики Северо-Западного УГМС, температура воздуха ночью в городе опускалась до
Атмосферное давление будет повышаться и составит 756 мм ртутного столба. Влажность воздуха —
Ранее «Фонтанка» писала, что в начале недели Северо-Запад окажется в области антициклона, поэтому небольшой снег возможен только местами, но будет холодно. А в середине недели придёт циклон, и под его влиянием со среды погода испортится, а температура повысится до 1–4 градусов тепла.