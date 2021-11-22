FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Начинаем с минусом. Новая неделя в Петербурге стартовала с похолодания

Температура воздуха в Петербурге не преодолеет нулевую отметку

Начало новой недели в Петербурге ознаменовалось похолоданием, ответственным за которое выступает пришедший на Северо-Запад антициклон. Температура воздуха днём не преодолеет нулевую отметку.

1
Печать

В понедельник, 22 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер ночью северный, днём — северо-западный, западный умеренный, со скоростью 3–5 метров в секунду.

Как сообщают синоптики Северо-Западного УГМС, температура воздуха ночью в городе опускалась до -3… -5 градусов. В течение дня столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе 1–3 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 756 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 68 %.

Ранее «Фонтанка» писала, что в начале недели Северо-Запад окажется в области антициклона, поэтому небольшой снег возможен только местами, но будет холодно. А в середине недели придёт циклон, и под его влиянием со среды погода испортится, а температура повысится до 1–4 градусов тепла.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266696703
Не поднимемся выше 1–3 градусов мороза ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний