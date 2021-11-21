Похолодает в Петербурге ненадолго, но этот прогноз не радует

Воскресный снег в Петербурге оказался не таким обильным, как мог быть согласно прогнозам синоптиков. Больше всего осадков наблюдалось под вечер.

На следующей неделе сильных снегопадов тоже ждать не стоит, предсказывает центр «Фобос» . «Северо-Запад в начале недели окажется в области антициклона, поэтому небольшой снег возможен только местами, но будет холодно, и даже на юго-западе днём столбики термометров не поднимутся выше 0…-5 градусов. А во второй половине периода новый циклон принесёт сюда очередную порцию осадков и атлантического тепла, так что дневная температура повысится до -1…+4 градуса», — отмечается в сообщении «Фобоса».

В Санкт-Петербурге, по данным «Фобоса», в понедельник-вторник существенных осадков не ожидается, днём будет 0 — минус 3 градуса. А в середине недели придёт циклон, и под его влиянием со среды погода испортится, а температура повысится до 1–4 градусов тепла.



В Москву снеговые тучи тёплого атмосферного фронта прорвутся, предположительно, вечером в среду, и в конце рабочей недели осадки могут принять форму дождей.



В Центральной России во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ожидается самая морозная ночь за сезон. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус 5–10 градусов. «Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом, развернется своей тыловой частью, и в регион, вслед за холодным атмосферным фронтом, хлынет полярный воздух», — объясняют метеорологи.



ГУ МЧС по Ленинградской области, напомним, предупредило о похолодании и гололедице в ближайшие дни. Возможна даже метель.

