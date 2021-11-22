В России могут отказаться от декларации 3-НДФЛ для физлиц

Федеральная налоговая служба планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Это может произойти уже к 2024 году, заявил глава ФНС России Даниил Егоров.



«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев»,— цитирует Егорова РБК.



По словам главы ФНС, граждане РФ подают около 14 миллионов деклараций в год. Возможность отказа от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа налоговиков к данным, уточнил Егоров.

