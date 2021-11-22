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В России могут отказаться от декларации 3-НДФЛ для физлиц

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Федеральная налоговая служба планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Это может произойти уже к 2024 году, заявил глава ФНС России Даниил Егоров.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев»,— цитирует Егорова РБК.

По словам главы ФНС, граждане РФ подают около 14 миллионов деклараций в год. Возможность отказа от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа налоговиков к данным, уточнил Егоров.

Сервисы по всем налоговым вычетам ФНС хочет автоматизировать. «Мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы»,— подчеркнул руководитель налогового ведомства.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские власти в ближайшие три года, по словам главы Минфина Антона Силуанова, не собираются повышать налог на доходы физлиц.

С 21 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об упрощенном получении налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для упрощенного получения вычетов физлица должны завести личный кабинет на сайте ФНС, заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы теперь не требуется.

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Комментарии (10)

Ser_N0771
Про QR коды все такие возбужденные, свобода и прочие ля-ля, а тут берут, по сути, под контроль соответствие доходов и расходов и какие-то жалкие потуги "а какие вычеты будут учитывать"
:)
vader
Хоть до кого-нибудь дошло, что это означает полную отмену наличных уже через 2 года?
Аппаратчик мокрой классификации
Вычеты-вычеты. Какие тут все меркантильные кю! Вам жэ за вас жэ ваши жэ налоги посчитают. И сколько сочтут необходимым, столько и насчитают. :))
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