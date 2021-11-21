Поезд на станции «Громово» снёс автомобиль с переезда

Статистику аварий в День памяти жертв ДТП пополнил инцидент с поездом в Приозерском районе Ленобласти.
Как сообщает 47news, около 19 часов водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд станции «Громово» перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение. Удара избежать не удалось. «Автомобилист не заметил электричку», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
По предварительным данным, никто не пострадал. Машину убрали с путей сотрудники пожарной части. Из-за ЧП на 30 минут задержались три пригородные электрички.
Ещё одно ДТП с поездом произошло 21 ноября в Барнауле. Там ВАЗ зацепился за вагоны грузового состава, и его протащило несколько сотен метров. Очевидцы сняли это на видео. Водитель погиб.