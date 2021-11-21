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Поезд на станции «Громово» снёс автомобиль с переезда

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Статистику аварий в День памяти жертв ДТП пополнил инцидент с поездом в Приозерском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news, около 19 часов водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд станции «Громово» перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение. Удара избежать не удалось. «Автомобилист не заметил электричку», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По предварительным данным, никто не пострадал. Машину убрали с путей сотрудники пожарной части. Из-за ЧП на 30 минут задержались три пригородные электрички.

Ещё одно ДТП с поездом произошло 21 ноября в Барнауле. Там ВАЗ зацепился за вагоны грузового состава, и его протащило несколько сотен метров. Очевидцы сняли это на видео. Водитель погиб.

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Комментарии (3)

karbofos
Насколько мне помнится, на переезде Орехово нет даже обычного шлагбаума, нет выдвижных заград, только красный светофор где-то сбоку.
В Громово вроде бы также (это еще дальше от Питера, так почему переезд должен быть лучше?)

Этой власти главное сверхзвуковые ракеты, а не жизни своих граждан.
lion405
Интересно, чем был оборудован переезд? Только светофором с колокольчиком, как переезд у Орехово, через который ездят дачники многотысячного массива Орехово-Северное?
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