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Лариса Гузеева заявила, что умерший Гаркалин не был вакцинирован от коронавируса

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Коллеги по цеху продолжают обсуждать в Сети смерть 67-летнего актера Валерия Гаркалина от осложнений коронавируса. 21 ноября Лариса Гузеева в дружеской дискуссии рассказала, что артист не был вакцинирован, хотя его дочь утверждает обратное.

Сама актриса месяц провела в больнице Коммунарки, там же, где лечился Гаркалин. Они ненадолго пересеклись в стенах медучреждения.

«Ты лежишь, у тебя статус «реанимация». Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая, как шар, когда у тебя нет вен… Рядом лежал Валера Гаркалин», — рассказывала она (цитата по KP.ru).

Ночью в споре с артистом Сергеем Рогожиным под одним из его постов в Facebook Гузеева по поводу умершего актера написала: «Он был непривитый». Когда оппонент попытался поспорить, сославшись на слова дочери Гаркалина, Лариса Гузеева ответила: «Это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки».

Продюсер Евгений Фридлянд в комментариях к другой публикации написал: «Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался».

Гаркалин заболел коронавирусом в начале октября. В больнице в Коммунарке актёру провели экстренную операцию, но в субботу стало известно о его смерти.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил факультет кукольного искусства Музыкального училища Гнесиных, в 1988 году — факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. Много играл в театре. Широко известен работами в кинофильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком». В 2008 году он получил звание народного артиста России.

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Комментарии (19)

Brevnault
А Никита Джигурда пообещал показать товарный чек на купленный сертификат Гаркалина, если его пригласят на шоу Малахова, посвященное смерти актёра.
Аппаратчик мокрой классификации
Конечно купил. Ведь истинно вакцинированные не умирают.
vader
"Продюсер Евгений Фридлянд в комментариях к другой публикации написал: «Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался»." - каким же ... нужно быть, чтобы такое сказать сразу после смерти человека...
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