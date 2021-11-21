Лариса Гузеева заявила, что умерший Гаркалин не был вакцинирован от коронавируса

Коллеги по цеху продолжают обсуждать в Сети смерть 67-летнего актера Валерия Гаркалина от осложнений коронавируса. 21 ноября Лариса Гузеева в дружеской дискуссии рассказала, что артист не был вакцинирован, хотя его дочь утверждает обратное.



Сама актриса месяц провела в больнице Коммунарки, там же, где лечился Гаркалин. Они ненадолго пересеклись в стенах медучреждения.



«Ты лежишь, у тебя статус «реанимация». Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая, как шар, когда у тебя нет вен… Рядом лежал Валера Гаркалин», — рассказывала она (цитата по KP.ru).

