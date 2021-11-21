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Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она рассказала 21 ноября телеканалу НТВ.

«Двумя дозами "Спутника"», — подтвердила певица. И добавила по-русски: «Очень хорошо».

«Чем же я буду вакцинироваться? Я не собираюсь прививаться другим препаратом», — заверила она.

Орейро и ее сын в конце октября 2021 года получили российское гражданство. Актриса заявила, что является «самой обрусевшей иностранкой». В России она получила известность после выхода на экраны сериала «Дикий ангел».

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Комментарии (29)

Marflove
предлагаю теперь ее называть Наташа Орейрова
LiChaBaTa
Мне тут профессор, д.м.н. популярно на пальцах объяснил, почему некорректно называть генно-модифицированный препарат вакциной. Повторить не смогу, уж простите.
Флуктуация
У нее с головой что-то( или совсем голодно ей на родине
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