Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом она рассказала 21 ноября телеканалу НТВ.



«Двумя дозами "Спутника"», — подтвердила певица. И добавила по-русски: «Очень хорошо».



«Чем же я буду вакцинироваться? Я не собираюсь прививаться другим препаратом», — заверила она.



Орейро и ее сын в конце октября 2021 года получили российское гражданство. Актриса заявила, что является «самой обрусевшей иностранкой». В России она получила известность после выхода на экраны сериала «Дикий ангел».

