Женский «Зенит» завоевал первые в своей истории медали чемпионата России

В чемпионате команда из Петербурга одержала 14 побед, шесть раз сыграла вничью и семь раз уступила соперницам. За сезон команда забила 34 гола.

Пять раз голы футболисток «Зенита» были признаны лучшими по версии болельщиков: голы Екатерины Пантюхиной в 8-м и 12-м турах, голы Аны Диаш в 18-м и 22-м турах, гол Лины Якуповой в 19-м туре.

Кроме того, женская команда «Зенит» в этом году впервые в истории стала финалистом Кубка России.



Напомним, что женская команда «Зенит» существует лишь второй год. Она была создана в январе 2020 года. Подробнее о том, как это происходило, читайте на «Фонтанке» в интервью главного тренера Ольги Порядиной, а также игроков Татьяны Мориной и Людмилы Шадриной.

