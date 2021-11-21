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Женский «Зенит» завоевал первые в своей истории медали чемпионата России

Женская команда петербургского футбольного клуба «Зенит» впервые заняла место на призовом пьедестале чемпионата России. Сине-бело-голубые стали бронзовыми призерами женской Суперлиги сезона-2021.

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В чемпионате команда из Петербурга одержала 14 побед, шесть раз сыграла вничью и семь раз уступила соперницам. За сезон команда забила 34 гола.

ФК «Зенит»

Пять раз голы футболисток «Зенита» были признаны лучшими по версии болельщиков: голы Екатерины Пантюхиной в 8-м и 12-м турах, голы Аны Диаш в 18-м и 22-м турах, гол Лины Якуповой в 19-м туре.

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Кроме того, женская команда «Зенит» в этом году впервые в истории стала финалистом Кубка России.

Напомним, что женская команда «Зенит» существует лишь второй год. Она была создана в январе 2020 года. Подробнее о том, как это происходило, читайте на «Фонтанке» в интервью главного тренера Ольги Порядиной, а также игроков Татьяны Мориной и Людмилы Шадриной.

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Комментарии (4)

EnsiferuM
Ну, Катюшка-то Пантюхина жжёт, потому что не может не жечь. Как в мужской команде Мостовой.
52525252
Безделье. Зенит имя нарицательное. Если бабы полезли в мужской вид спорта то мужики не мужики.
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