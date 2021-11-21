РЖД отменяет десятки поездов, в том числе петербургские

На фоне падения потребительского спроса Федеральная пассажирская компания, дочерняя фирма РЖД, собирается отменить или сократить периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом 21 ноября сообщает РБК со ссылкой на ФПК.

В публикации перечисляются несколько поездов, в том числе:

