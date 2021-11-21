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РЖД отменяет десятки поездов, в том числе петербургские

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На фоне падения потребительского спроса Федеральная пассажирская компания, дочерняя фирма РЖД, собирается отменить или сократить периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом 21 ноября сообщает РБК со ссылкой на ФПК.

В публикации перечисляются несколько поездов, в том числе:

  • № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс»);
  • № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав»);
  • № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира»);
  • № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи»).

«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе ФПК.

В компании добавили, что в новогодний период по наиболее востребованным направлениям планируется назначить около 500 дополнительных поездов.

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Комментарии (31)

lamer
Когда запустят Санкт-Петербург - Мариуполь? А то достало на машине до Рославля к теще 850 км. на машине ездить.
Modest_5e4ce41f7533b
Главное, чтобы Москва-Душанбе ходил регулярно.
kоt-obormot
Крепостным воли не давали!
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