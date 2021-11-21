РЖД отменяет десятки поездов, в том числе петербургские

На фоне падения потребительского спроса Федеральная пассажирская компания, дочерняя фирма РЖД, собирается отменить или сократить периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Об этом 21 ноября сообщает РБК со ссылкой на ФПК.
В публикации перечисляются несколько поездов, в том числе:
- № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс»);
- № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав»);
- № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира»);
- № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи»).
«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — заявили в пресс-службе ФПК.
В компании добавили, что в новогодний период по наиболее востребованным направлениям планируется назначить около 500 дополнительных поездов.