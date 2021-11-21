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Москву припорошило. Это четверть месячной нормы осадков, но не рекорд

В Москве выпало 11 мм мокрого снега

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В столице России метеостанции зафиксировали не более 11 миллиметров осадков, что составляет около 25% месячной нормы, сообщает 21 ноября РИА Новости. Обещанный москвичам рекордный за последние 73 года снегопад так и не пришел.

В Гидрометцентре рекордов в столице и не ждали, и распространившиеся в СМИ прогнозы невиданного почти три четверти века разгула стихии опровергают. «Может быть «мокропад» или «дождепад», но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган», — приводит информагентство слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

@gor__gor_ Снежок👍#снегопад #москва2021 ♬ оригинальный звук - GOR 🦂

Снегопад, который мог стать самым сильным за последние 73 года, предсказывал центр «Фобос». За всю историю метеонаблюдений для столицы рекордным стало 20 ноября 1893 года, когда в городе выпало 27,3 мм осадков.

@mycroft_official #снег #снегопад #первыйснег #москва ♬ оригинальный звук - 🔰ser_ermolin🔰

В Петербурге сегодня тоже возможны кратковременные осадки, а к ночи подморозит.

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