Москву припорошило. Это четверть месячной нормы осадков, но не рекорд

В столице России метеостанции зафиксировали не более 11 миллиметров осадков, что составляет около 25% месячной нормы, сообщает 21 ноября РИА Новости. Обещанный москвичам рекордный за последние 73 года снегопад так и не пришел.
В Гидрометцентре рекордов в столице и не ждали, и распространившиеся в СМИ прогнозы невиданного почти три четверти века разгула стихии опровергают. «Может быть «мокропад» или «дождепад», но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган», — приводит информагентство слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Снегопад, который мог стать самым сильным за последние 73 года, предсказывал центр «Фобос». За всю историю метеонаблюдений для столицы рекордным стало 20 ноября 1893 года, когда в городе выпало 27,3 мм осадков.
В Петербурге сегодня тоже возможны кратковременные осадки, а к ночи подморозит.